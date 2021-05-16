Дайнеко прогулялась по Москве с сумкой за 1,7 миллиона рублей

На днях Виктория Дайнеко стала обладательницей одной из самых дорогих сумок современности. Стоимость Hermes Birkin разнится от нескольких сотен до миллионов рублей. Экземпляр, как у артистки, на официальных ресурсах по продаже бренда стоит 1,7 миллиона. С сумкой-мечтой Виктория прогулялась по Москве.

Певица выбрала серые джинсы-скинни, черную рубашку, такого же цвета туфли-лодочки на шпильке. Образ дополнила своей красной сумкой.

«Огонь! Какая красивая! Сумка классная! Красотка!» — писали пользователи Сети.

Добавим, что 12 мая Дайнеко отметила свое 34-летие. День рождения она отметила в узком кругу самых близких людей в одном из столичных ресторанов.

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