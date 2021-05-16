В стиле «бабушка на лавочка»: Пугачева в атласном плаще покрыла голову лавандовым платком с кружевом

Одним из модных весенних аксессуаров стали атласные косынки, летящие шифоновые шарфики и платки. Эта модная деталь появилась в гардеробе звездных модниц: Стеши Маликовой, Екатерины Климовой, Эммы Малининой, Ирины Пеговой и многих других. Стильным аксессуаром похвасталась и Примадонна отечественного шоу-бизнеса.

Причем жена шоумена Максима Галкина покрыла голову лавандовым платком с белым плетенным кружевом. Изюминкой образа стал цветочный принт и легкая шифоновая ткань. Ко всему прочему, Алла Борисовна примерила черный монохромный плащ под летучую мышь. Рядом с Примадонной отечественной эстрады отметился и Максим Галкин. Этот памятный кадр с Пугачевой появился на одной из фанатских страничек певицы, фото также публиковали и в фотогалереях.

Ранее жена музыканта Александра Малинина говорила о том, что даже в Европе стало модно повязывать платок в стиле «бабушка на лавочке» на русский манер. Сама бизнесвумен с семьей давно обосновалась в Мюнхене. И по словам Эммы, на прогулках к ней часто подходят иностранцы для того, чтобы сделать комплимент. Им очень нравятся такие яркие платки. В целом косынки и шарфики завоевали модный Олимп в весенне-летнем сезоне 2021 года. И стали неотъемлемой фишкой современных модниц.

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