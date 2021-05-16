Ничто не вечно: синоптики пообещали похолодание после высоких температур

Стало известно, что жара в середине мая сменится резким похолоданием. Температура начнет снижаться уж на следующей неделе. Об этом сообщили сотрудники Гидрометцентра.

Пока звезды устраивали первые солнечные ванны у себя на загородных участках и жаловались на жару, все быстро поменялось. Традиционное майское похолодание москвичам и жителям многих других регионов России обеспечено.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что столбик термометра опустится днем до 15 градусов, а ночью не будет превышать 10.

К слову, специалист добавил, что в Центральном Федеральном Округе температура в начале недели все же будет превышать норму на восемь градусов.

«На севере ЦФО, чуть восточнее (Владимирская, Костромская области) там теплее будет, даже жарче, чем в Москве, за счет переноса жарких, воздушных масс. Это означает, что если в воскресенье в Москве температурный фон 20-25 градусов, то днем в понедельник уже будет 28-30 градусов, а в Костромской области еще выше на один-два градуса. Во вторник будет еще высокая температура 26-28 градусов», — пишут РИА Новости со ссылкой на Вильфанда.

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