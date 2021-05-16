Цвета радуги: 47-летняя Натали показала стройное тело в бикини

В конце марта Натали отметила свое 47-летие. Певица находится в прекрасной физической форме, которую не скрывает от публики. В своем Instagram она периодически делится весьма откровенными кадрами. На этот раз артистка позировала в бикини всех цветов радуги. В эти дни Натали отдыхает на Мальдивах.

«Время для Вас словно остановилось! Стройняшка! Огонь! Очень красиво!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Натали выпустила клип, где снялась с обнаженной грудью. Хейтеры засыпали ее гневными комментариями, аргументируя тем, что в таком возрасте оголяться не прилично. Но, судя по всему, певицу не смущают подобного рода высказывания.

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