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Цвета радуги: 47-летняя Натали показала стройное тело в бикини

Певица отдыхает на Мальдивах.

Цвета радуги: 47-летняя Натали показала стройное тело в бикини
Натали. Фото: instagram.com/natali_star74

В конце марта Натали отметила свое 47-летие. Певица находится в прекрасной физической форме, которую не скрывает от публики. В своем Instagram она периодически делится весьма откровенными кадрами. На этот раз артистка позировала в бикини всех цветов радуги. В эти дни Натали отдыхает на Мальдивах.

Натали
Натали. Фото: instagram.com/natali_star74

«Время для Вас словно остановилось! Стройняшка! Огонь! Очень красиво!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Натали выпустила клип, где снялась с обнаженной грудью. Хейтеры засыпали ее гневными комментариями, аргументируя тем, что в таком возрасте оголяться не прилично. Но, судя по всему, певицу не смущают подобного рода высказывания.

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