«Хочется пожить подольше»: Татьяна Тарасова рассказала о своем самочувствии после операции

После перенесенной в 2013 году операции Татьяна Тарасова вынуждена была пересесть в инвалидное кресло. О своей новой жизни знаменитость рассказала в одном из последних телевизионных интервью.
Напомним, заслуженному тренеру СССР из-за проблем со здоровьем пришлось сделать операцию по замене позвонков. А спустя несколько лет Тарасова и вовсе стала прикованной к инвалидному креслу.
Однако наставница Алексея Ягудина не унывает. Силу духа Татьяна Анатольевна сохраняет даже в такой непростой ситуации.
«Я рада, что могу вернуться к прежней жизни. Что я могу ходить и танцевать», — цитирует слова Тарасовой «СтарХит».
Один из членов жюри в программе «Ледниковый период» отметила, что инвалидное кресло не мешает ей любить жизнь и наслаждаться каждым мгновением:
«Покатаемся пока, ну а чего раскисать. Хочется ведь пожить подольше», — заявила Тарасова в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Напомним, Татьяна Тарасова продолжает комментировать соревнования по фигурному катанию на телевидении. Она пользуется большим авторитетом среди звезд танцев на льду и начинающих спортсменов.