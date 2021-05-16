«Хочется пожить подольше»: Татьяна Тарасова рассказала о своем самочувствии после операции

Заслуженный тренер по фигурному катанию старается не падать духом, несмотря на болезнь.

После перенесенной в 2013 году операции Татьяна Тарасова вынуждена была пересесть в инвалидное кресло. О своей новой жизни знаменитость рассказала в одном из последних телевизионных интервью.

Напомним, заслуженному тренеру СССР из-за проблем со здоровьем пришлось сделать операцию по замене позвонков. А спустя несколько лет Тарасова и вовсе стала прикованной к инвалидному креслу.

Однако наставница Алексея Ягудина не унывает. Силу духа Татьяна Анатольевна сохраняет даже в такой непростой ситуации.

«Я рада, что могу вернуться к прежней жизни. Что я могу ходить и танцевать», — цитирует слова Тарасовой «СтарХит».

Один из членов жюри в программе «Ледниковый период» отметила, что инвалидное кресло не мешает ей любить жизнь и наслаждаться каждым мгновением:

«Покатаемся пока, ну а чего раскисать. Хочется ведь пожить подольше», — заявила Тарасова в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Напомним, Татьяна Тарасова продолжает комментировать соревнования по фигурному катанию на телевидении. Она пользуется большим авторитетом среди звезд танцев на льду и начинающих спортсменов.

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