«Ваз не хватило»: дочь Малинина похвасталась роскошными букетами

Младшая дочь Александра Малинина – Устинья живет и учится в Лондоне. Девушка пошла по стопам знаменитого папы и занимается музыкой. Недавно она открыла свою онлайн-школу, где обучает всех желающих пению. В Instagram девушка делится моментами жизни в столице Великобритании. На этот раз она показала роскошные букеты цветов, которые были адресованы ей.

«Ваз не хватило», — написала Устинья, сложив цветы в ванну.

Фанаты засыпали девушку комментариями.

«Видимо, тебя все любят! Тебе надо дарить поля из цветов», — писали пользователи Сети.

Напомним, что у Устиньи есть брат-двойняшка Фрол. Осенью этого года им исполнится по 21 году. Их музыканту Александру Малинину родила Эмма Малинина, врач по образованию.

Смотрите также: