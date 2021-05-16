«Убийца невиновных детей — краш?»: Ксения Бородина против романтизации преступников

Телеведущая не понимает тех, кто оправдывает нападавшего на детей и учителей в гимназии №175 в Казани.

Жена бизнесмена Курбана Омарова — Ксения Бородина — обратилась к тем, кто романтизирует образ преступников.

В одном из последних постов личного профиля телеведущая вновь вспомнила недавнюю трагедию в Казани. Ксения отметила, что ряд пользователей социальных сетей стали защищать напавшего и убившего школьников гимназии №175 города Казани.

«Убийца невиновных детей — краш? Дожили. Я в полнейшем шоке от соцсетей и некоторых представителей молодежи, которые сейчас в них живут. Вы называете человека красивым, списываете с него убийства и чуть ли не боготворите?» — возмутилась Бородина.

Ксения добавила, что люди просто не могут представить всего ужаса ситуации. Знаменитость призвала не путать реальность с кино, где можно увидеть красивых злодеев.

«Запомните, таким людям нет оправдания. Как и нет оправдания таким комментариям и владельцам фан-аккаунтов в Тик-Токе, где висят подобные видео. Каждого лайкнувшего и написавшего комментарий — в клетку, один на один с «красавчиком», — резюмировала Ксения.

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел в гимназию №175 города Казани и напал с огнестрельным оружием на сотрудников учебного учреждения и его учащихся.

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