Дома с любимыми: 72-летняя Пугачева в бархатном платье с воротником «Клодин» позировала в деревне Грязь

Алла Пугачева до того, как переехала жить к Максиму Галкины, большую часть времени проводила на даче в Малых Бережках. Этот особняк на Истре дочка Примадонны отечественной эстрады Кристина Орбакайте называет их семейным гнездом. Именно здесь рос ее старший сын Никита Пресняков. А будущая жена музыканта Алена Краснова жила всего в 500 метрах от дома Аллы Борисовны. Так что молодые люди были соседями. Но об этом даже не догадывались.

Перебравшись в подмосковный замок в деревне Грязь певица обзавелась и младшим наследниками. Вместе с шоуменом Максимом Галкиным она воспитывает семилетних двойняшек Гарри и Лизу. В своем микроблоге муж Примадонны часто делится снимками с детьми, иногда он радует поклонников и фото с Примадонной.

На одном из таких домашних кадров Алла Борисовна предстала в объятиях мужа, не скрывая счастливой улыбки. Певица примерила бархатное монохромное платье с кипенно-белым воротничком «Клодин». Изюминкой образа Примадонны стали слегка вьющиеся белокурые локоны с челкой.

В одном из интервью певица призналась, что рядом со своими детьми ей хочется выглядеть мамой, а не бабушкой. Для этого Алла Пугачева села на диету, сбросила лишний вес и сменила гардероб на более молодежный.

Смотрите также: