«Малкочоглу был бы в восторге»: Пелин Карахан в алом бикини свела с ума упругими бедрами

Пелин Карахан запомнилась поклонникам благодаря роли дочери султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан — Михримах султан. После съемок в сериале «Великолепный век» актриса проснулась знаменитой. Сейчас партнерша Бурака Озчивита успешно снимается в кино и растит двоих детей. От мужа Бедри Гюнтая она родила сыновей: Али Деми и Джана Эюпа. За время съемок в исторической ленте Пелин успела подружиться с многими актерами. Близкой подругой Карахан стала Мерве Болугур, она сыграла наложницу шехзаде Селима. И если по сценарию их персонажи не ладили — то в жизни, Пелин с легкостью нашла общий язык с Мерве.

Кроме миловидной внешности звезда «Великолепного века» может похвастаться и роскошной стройной фигурой. На яхте Пелин позировала в алом купальнике, прикрывшись легким халатиком, при этом актриса сексапильно блеснула упругими бедрами, а нежная кожа девушки сияла от масла для загара.

«Кожа сияет от масла! Ах, Бали-бей бы ее украл», «Хюррем султан бы такое своей дочери не позволила», «Вот вам и Михримах султан!!», «Фигурка отменная, какая стройняшка. А ведь у нее двое сыновей», «Ни грамма лишнего веса, красотка», «Шикарная, просто на зависть», «Такую султаншу гарем еще не видел», «И это дочка падишаха?!», «От такой Михримах Малкочоглу был бы в восторге», — пишут фолловеры.

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