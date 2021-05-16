В стиле Михримах султан: Пелин Карахан покрыла голову шелковой косынкой по весенней моде

Пелин Карахан после окончания съемок в сериале «Великолепный век» дважды успела стать мамой. От мужа Бедри Гюнтая она родила сыновей: Али Демира и Джана Эюпа. Партнерша Бурака Озчивита сыграла в исторической ленте дочь султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан. При этом свою экранную маму Мерьем Узерли она была младше всего на год. Но, несмотря на это, 36-летняя актриса прекрасно справилась с ролью. Пелин сыграла и юную Михримах султан, и «возрастную» — с седыми волосами и морщинками. Как того требовал сценарий.

Вместе с мужем и детьми Пелин Карахан уже давно поселилась в частном доме с бассейном, собственным садом с апельсиновыми деревьями. В доме у актрисы есть и помещение, которое она использует как мастерскую. Пелин очень любит рисовать. В свое микроблоге актриса поделилась снимком, позировав у мольберта с чашкой утреннего кофе. При этом длинные волосы звезда «Великолепного века» покрыла шелковой косынкой, напомнив поклонникам Михримах султан.

«Как мы скучали по Михримах», «Наша любимая султанша», «Луноликая султанша, косынка так идет, по-восточному», «Красавица турчанка», «Прямо как Михримах султан», «Какая же она милашка», — пишут фолловеры.

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