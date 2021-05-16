Формирует талию у всех: Ковальчук вслед за Бузовой облачилась в Х-силуэтное платье

Платья и юбки «нью-лук» в стиле 50-х годов снова стали актуальными, о чем ранее рассказали на передаче «Модный приговор» Первого канала. По словам Эвелины Хромченко, Х-силуэт с акцентом на талии, который создает эта вещь, абсолютно универсален. Он идет и полным дамам, и худеньким, и обладательницам среднего размера одежды.

Высокую оценку этим женственным моделям дал и Александр Васильев, заметив, что когда-то их изобрел Кристиан Диор, а потом идею подхватили модельеры по всему свету. Тренд на них то и дело возрождается. Так произошло и на этот раз.

больше по теме Хромченко категорически не советовала: Стоцкая облачилась в жакет цвета экрю с белыми кроссовками Звезда прогулялась по улицам Москвы.

Модное направление уже поддержали такие звезды, как ведущая и певица Ольга Бузова, жена Александра Овечкина Анастасия Шубская, супруга Эммануила Виторгана Ирина Млодик. Теперь в актуальное платье облачилась Юлия Ковальчук, примерив его на день рождения жены Гарика Мартиросяна Жанны Левиной-Мартиросян.

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