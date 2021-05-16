«Радикально похудела»: 72-летняя Пугачева в узких кожаных брюках умело подчеркнула стройность ног

72-летняя Алла Пугачева вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным воспитывает семилетних двойняшек Гарри и Лизу. После рождения малышей супруги скрепили свой союз перед лицом Бога, осветив его в храме. Примадонна обвенчалась с Галкиным и эта церемония стала для нее второй. Ранее обряд венчания она проходила с поп-королем сцены Филиппом Киркоровым. Но их брак не был долговечным и прочным. Сейчас артистка счастлива рядом с молодым мужем. И это в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники подмечал и ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев.

На одной из фанатских страничек Примадонны появился кадр, который ранее в личном профиле публиковал Максим Галкин. Алла Борисовна продемонстрировала свой нетривиальный лук на холодную весну. Она примерила утепленный берет, клетчатый тренч в оттенке топленого молока и узкие кожаные брюки по фигуре, умело сделав акцент на стройности ног.

«Брак с Максимом безумно омолодил Пугачеву. Алла Борисовна радикально похудела. Она — женщина бесстрашная во всех смыслах», — приводит 7days слова Александра Васильева.

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