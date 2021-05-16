Хромченко категорически не советовала: Стоцкая облачилась в жакет цвета экрю с белыми кроссовками

Анастасия Стоцкая прогулялась по улицам столицы в джинсах-трубах, полосатом лонгсливе, жакете прямого кроя в оттенке экрю и кипенно-белых кроссовках.

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Аутфит певицы сочетал в себе сразу несколько трендов. О моде на джинсы-трубы ранее рассказывал стилист Александр Рогов в своей YouTube-программе «Шоп-контент». Важно, считает он, чтобы брюки имели достаточную ширину и длину, образовывая внизу складки. Актуальны модели на открытых пуговицах.

Второй тренд – полоска. Ее рекомендовала для аутфитов Эвелина Хромченко, ведущая «Модного приговора» также советовала обратить внимание на такие актуальные принты, как восточные «огурцы», цветочек, горох, пэчворк, «тай-дай».

И третий тренд, который реализовала в своем луке Анастасия – кипенно-белый тон в обуви. Сейчас он очень актуален, к тому же, считает Эвелина, белая обувь всегда молодит образы.

Однако один стилистический промах Стоцкая все-таки допустила. Хромченко категорически не советовала смешивать различные тона белого в одном луке, рыжеволосая же звезда это сделала, сочетав кипенный оттенок с экрю.

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