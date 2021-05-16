Кристина Асмус решилась на бьюти-преображение, представ на людях с новой укладкой волос

Кристина Асмус редко экспериментирует с имиджем, предпочитая светлые полудлинные волосы. И лишь однажды она тонировала волосы в темный цвет ради роли в кино. Возможно, именно поэтому ее редкие эксперименты со стрижками и укладками практически часто воспринимаются поклонниками на ура.

Вот и на этот новую укладку звезды почитатели восприняли с энтузиазмом. Экс-жена Гарика Харламова сделала на макушке прямой пробор и заплела две косички до ушей. Образ получился милым и женственным, по мнению многих фолловеров Асмус в ее Instagram.

«Крис, ты прелесть», «Красивая», «Какая она красивая, стильная, спортивная, модная, шикарная Кристина Асмус», «Ой, как с этой укладочкой хорошо, ну прелесть просто», — прокомментировали обновленный имидж звезды ее подписчики.

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