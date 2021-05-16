«Какая же красота»: Валерия провела единственный выходной с мамой

На личной странице артистки Валерии появилось новое совместное фото исполнительницы с ее мамой Галиной Николаевной.

Жена продюсера Иосифа Пригожина рассказала, где был сделан свежий снимок. Оказалось, в свой единственный выходной певицы предпочла провести время с любимой мамой. Валерия продемонстрировала наряд с цветочным принтом, а ее мама — васильковый оттенок аутфита.

«Вечер единственного выходного провели с мамулей у друзей нашей семьи и все это время пробыли на свежем воздухе — ну какая же красота! Мамуля счастлива, мы тоже. Пока пост писала, тут и праздник настал. С Днем Жен-мироносиц вас!», — написала Валерия в комментариях под фото с родительницей.

«Главное, что мама рядом, здорова и счастлива», «Как же вы похожи! Здоровья и долгих лет Вам и Вашей маме», «Вы обе красавицы», «Валерия! Вы большая молодец! Вы не просто держите маму в поле зрения, но и приобщаете к общественной жизни!», «Пусть это будет как можно дольше, здоровья Вашей маме, Валерия, и всей Вашей семье благоденствия», — пожелали певице ее фанаты.

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