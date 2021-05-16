Юлия Ковальчук рассказала, почему с рождения скрывает дочь от публики

Певица никогда не размещает посты с малышкой в социальных сетях и не появляется с ней в общественных местах.

38-летняя певица Юлия Ковальчук уже три года является счастливой мамой дочери Амелии. Однако ни она, ни ее муж Алексей Чумаков не показывали малышку широкой публике.

В очень редких постах в Instagram звезды девочка появлялась разве что снятой со спины. Артисты никогда не представали с ней открыто перед поклонниками, не приводили на светские мероприятия. Естественно, что это только подогревает интерес людей к наследнице музыкантов. Вот и журналист канала «Москва 24» Давид Виннер не смог удержаться от вопроса о наследнице певцов.

«Я совершенно не понимаю, зачем мне нужно сейчас показывать ребенка. Зачем? Это мой ребенок, это наша семья. Я не хочу разговоров вокруг нее. Я не хочу, чтобы обсуждали, на кого она похожа или непохожа, кем она будет или не будет… Она слишком маленький ребенок, я хочу, чтобы у нее было детство, несвязанное с клоакой под названием «социальные сети». Я не смогу ее оградить от этого в дальнейшем, но и как можно дольше я буду ее от этого ограждать», — сказала Юлия.

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