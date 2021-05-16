«Идеально подходит»: какое платье посоветовал Васильев женщинам с объемным животом

На передаче «Модный приговор» стилисты подобрали для героини с выдающимся животиком и фигурой «яблоко» очень удачное платье, от которого пришел в восторг даже Александр Васильев. Наряд отлично нивелировал внешние недостатки участницы проекта, выгодно скрыв объемы.

«Вам оно идеально подходит!» — сказал историк моды.

Он заметил, что эффект был достигнут за счет геометричного рисунка на платье, который располагался по вертикали. Этот прием всегда зрительно стройнит фигуру, визуально вытягивая силуэт.

Важно также и то, что облачение было сшито из плотной ткани, которая не позволяла при его полуприлегающем фасоне демонстрировать рельефы тела.

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