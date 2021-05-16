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Тренд для стройных: Орбакайте после советов Хромченко по моде показала живот в облегающем жакете

Звезда предстала в тотальном черном образе.

Тренд для стройных: Орбакайте после советов Хромченко по моде показала живот в облегающем жакете
Кристина Орбакайте. Фото: Global look press

Эвелина Хромченко рассказала на шоу Первого канала «Модный приговор» о тренде на открытый живот. Не случайно сейчас многие девушки выбирают актуальные кроп-топы. Однако ведущая предостерегла прекрасную половину человечества от фэшн-провала, подчеркнув, что это течение желательно поддерживать исключительно тем, кто уверен в своей стройности и подтянутости.

Хрупкая Кристина Орбакайте после советов стилиста с уверенностью облачилась в смокинговый жакет с открытой частью в области живота, представ на людях в тотальном черном образе. Звезда поддержала выразительный лук ярким макияжем с выделенными глазами и алой помадой на губах.

«Подготовка ко дню рождения вырабатывает антитела», — подписала она выставленное в Instagram фото.

В комментариях свой восторг по поводу лука Кристины выразили многочисленные звезды. В частности, отметились: подруга Аллы Пугачевой Алина Редель, стилист Примадонны Игорь Гуляев, модный эксперт Владислав Лисовец, певица Инна Маликова.

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Кристина Орбакайтемодный жакетЭвелина Хромченко