Хромченко объяснила, как визуально скрыть двойной подбородок при помощи прически и одежды

Простые стилистические хитрости станут хорошим подспорьем для женщин в составлении луков.

На «Модном приговоре» Первого канала подобрали несколько актуальных образов для полной гостьи шоу Анны. «Народный стилист» смогла угодить Эвелине Хромченко, облачив участницу фэшн-преображения в удачный топ, который хорошо скрыл животик женщины.

Также ведущая программы похвалила профессиональных стилистов, сумевших нивелировать другой недостаток гостьи – крупный двойной подбородок. Модный эксперт объяснила, в чем секрет представленного лука.

Во-первых, немаловажную роль сыграла прическа с приподнятыми волосами. Стрижка своим правильным акцентом визуально убрала тяжесть с нижней части лица. Во-вторых, немаловажную роль сыграл V-образный вырез в области шеи, который зрительно вытянул ее. Хромченко посоветовала дамам с такой внешностью расстегивать несколько верхних пуговиц на рубахах.

«У Ренаты Литвиновой есть слово любимое «украсивление». С нашей героиней это произошло, из нее вытащили все самые красивые элементы и подчеркнули», — сказала Эвелина.

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