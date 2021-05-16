Лопырева подчеркнула загар фантазийным купальником трендового кипенно-белого оттенка

Звезда предстала на пляже в Дубае с сыном.

Виктория Лопырева уже больше года пребывает в Дубае с сыном Марком Лионелем, где реализует разнообразные творческие проекты. Звезда признается, что скучает по мужу бизнесмену Игорю Булатову, который с недавних пор является премьер-министром Коми. Однако это не мешает блондинке наслаждаться прекрасными пляжами арабского курорта.

Модель смогла приобрести хороший загар и выгодно подчеркнула его при помощи фантазийного бикини с трусиками на завязках и рюшеобразной окантовкой, а также лифом с чашечками и двойными боковыми частями.

Отметим, что кипенно-белый цвет, который можно наблюдать на купальном костюме знаменитой блондинки, Эвелина Хромченко называла ранее в числе самых модных оттенков сезона. Ранее тренд на этот тон поддержала Юлия Барановская, представшая в свете в костюме брючной группы с лампасами.

Смотрите также