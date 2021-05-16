По-молодежному: Погребняк пришла на праздник Бузовой в суперактуальных джинсах-трубах, как у Стоцкой

Ольга Бузова недавно перестала быть ведущей проекта «Дом-2», куда приходила 18-летней девчонкой в качестве одной из участниц. Произошло это 17 лет назад, о чем она напомнила в личном блоге.

Звезда отлично осознает, что этот шаг был для нее судьбоносным, ведь благодаря программе ее заметили и возвели в ранг теледивы. Именно поэтому девушка решила отметить в кругу друзей это знаменательное событие. В числе приглашенных гостей оказалась продюсер Мария Погребняк.

Девушки выбрали для похода в ресторан диаметрально противоположные луки: Бузова предстала в золотистом вечернем платье, а Погребняк – в молодежном кэжуал. Однако жена известного футболиста не забыла про модные тенденции, облачившись в супермодные джинсы-трубы очень похожие на те, в которых засветилась на людях Анастасия Стоцкая, а также актуальный кроп-топ.

К слову, коротенькие топы, пришедшие из спортивного стиля в повседневный гардероб женщин, ранее Эвелина Хромченко рекомендовала носить с модными сейчас олимпийками. Но с одним условием – если вы имеете подтянутую фигуру.

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