Синие волосы и стрижка, как у мамы: Ургант показал изменившуюся 13-летнюю дочь

43-летний Иван Ургант редко балует своих поклонников семейными снимками в Сети. Однако на этот раз ведущий Первого канала сделал исключение, опубликовав в личном блоге фото старшей дочери Нины. Поводом послужил день рождения наследницы, которой 15 мая исполнилось 13 лет.

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На фото фолловеры звезды в Instagram увидели заметно повзрослевшую девочку, уже практически девушку, с синими волосами и с короткой стрижкой, как у жены Ивана Натальи Кикнадзе. Совсем недавно она носила длинные локоны, которые тонировала в розовый оттенок.

Многие сочли, что Нина очень похожа на своего знаменитого отца.

«Ну надо же! Ну копия», «Глаза папины», «Как доча похожа на вас!», «Девчонки все у Урганта красавицы», «Красивые дочери у Ивана Андреевича», «Подростки все одинаковые, огонь, у моей — розовые волосы», — написали в комментариях люди.

Напомним, у Ивана также есть 5-летняя дочь Валерия. А у супруги шоумена имеются дети от первого брака Нико и Эрика.

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