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«Очень удачно!»: Васильев пришел в восторг от образа с брюками с эффектом стройности

Актуальные модели макси сейчас носят далеко не только корпулентные модницы.

«Очень удачно!»: Васильев пришел в восторг от образа с брюками с эффектом стройности
Александр Васильев. Фото: Global look press

В этом сезоне настоящим хитом сезона стали брюки макси утрированной длины и ширины. Также актуальны лампасы. На подиуме «Модного приговора» Первого канала представили образ для пышной дамы, который совместил в себе сразу два этих тренда.

Лишний вес удачно скрылся за объемной моделью брюк, вызвав восторг у Александра Васильева.

«Очень удачно!» — восхитился он.

«Бомбически!» — не удержалась от комментария Надежда Бабкина.

Эксперты модного суда также обратили внимание на актуальный тыквенный ттенок топа, который очень шел героине проекта. Отметим, что трендовые широкие брюки подходят далеко не только полным женщинам, но и хрупким тоже.

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Александр ВасильевбрюкиМодный приговор