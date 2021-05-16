Женственно и элегантно: Анжелика Ревва предстала в супермодном платье с воланом и сборками в области бедер

Анжелика и Александр Ревва появились в свете в утонченном семейном луке, и каждый из них блистал вкусом и элегантностью. Артист примерил костюм в мелкую полоску, а его жена – модное платье с подчеркнутой женственностью в актуальный горох.

Специально для Teleprogramma.pro аутфит звезд прокомментировала имидж-стилист, эксперт modest fashion Алсу Арна.

«Образ Александра и Анжелики смотрится гармонично, сбалансированно. В наряде Александра повторяются нотки тех оттенков, которые присутствуют в одежде Анжелики. Большей брутальности аутфиту артиста добавляет его обувь в хищной фактуре. Единственное, что хотелось бы изменить – это подобрать для него пиджак размером побольше. Тогда все было бы идеально.

Образ Анжелики я бы назвала «модный рецепт клубничного коктейля с зефиром». Белый цвет обуви поддержан лучезарной улыбкой девушки, а также принтом на платье. В самом платье собрано огромное количество трендов, включая сборки и волан, но присутствует хороший баланс за счет острых рукавов, несмотря на то, что они выполнены в форме фонариков. Небольшой бантик тоже создает некую структуру и собирает образ. Плюс вырез декольте – геометричный. Все это уравновешивает мягкие линии и ванильный оттенок, но не дает пенасыщения. Платье шикарно смотрится на смуглой коже.

В целом образ очень радует, потому что мы видим женственность, интеллектуальное сочетание трендов в такой, казалось бы, ванильной истории. Почему радует? Потому что, честно говоря, немного поднадоел оверсайз и хочется видеть больше красоты и натуральности. Все-таки такие образы ближе женщинам, чем «пиджак с папиного плеча», — высказалась Алсу.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «теория моды», в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School, закончила множество профессиональных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила свою деятельность в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

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