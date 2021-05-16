Олимпийка с платьем и другие: Хромченко назвала четыре хита сезона для динамичных модниц

Теперь в спортивных вещах ходят далеко не только в тренажерный зал или на беговую дорожку.

Эвелина Хромченко представила зрителям Первого канала самые актуальные спортивные вещи, которые теперь включают в свои гардеробы модницы по всему свету. Спорт-шик всегда пользовался популярностью среди динамичных людей, но в этом сезоне стал особенно востребован из-за пандемии и возросшей любви населения к удобным элементам образов.

К примеру, сейчас никого не удивит включение худи в состав делового комплекта. Особенно актуальны яркие однотонные модели, а также деконструктивистские. В тренде также многоцветные варианты вроде тех, что в этом году демонстрировал на подиумах бренд Dolce & Gabbana. В сезоне 2021 худи – настоящий хит сезона.

Хит номер два – олимпийка. Хромченко на шоу «Модный приговор» предложила носить ее с юбкой и кроп-топом, а также с платьем. Эта кофта позволяет продемонстрировать живот, что тоже модно на сегодня при наличии спортивной фигуры.

Третий хит – спортивные брюки, преимущественно с лампасами. Они не выходят из моды уже несколько сезонов подряд.

Четвертый хит – лосины. Если они носятся не в спортзале, заметила Хромченко, бедра обязательно должны быть прикрыты.

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