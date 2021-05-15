«Какая красивая!»: Бузова нарядилась в «золотое» платье с бахромой и сверкающие лодочки по особому случаю

Телеведущая отметила важную дату - 17 лет с тех пор, как она пришла на «Дом-2».

Ольга Бузова любит привлекать к себе внимание. Она не скрывает, что привыкла к публичной жизни. За последние годы девушка стала телеведущей, певицей и бизнесвумен. Она уже не вспоминает Дмитрия Тарасова, так как в этом году пережила расставание с новым избранником Давидом Манукяном. А весной она оказалась в больнице. Однако после операции девушка была дома уже спустя несколько дней. Это вызвало много вопросов у ее поклонников.

Однако пока Оля предпочитает молчать о диагнозе. При этом она возобновила тренировки, часто гуляет и даже успела дать концерте в Екатеринбурге, не говоря уже о конной прогулке. 15 мая телеведущая вернулась в Москву, но поспешила не на работу, а в салон красоты. Там ей сделали небрежную укладку и вечерний макияж. Вскоре Бузова облачилась в силуэтное мини-платье из золотых пайеток и бахромой на юбке. Лодочки в тон дополнили ее образ и подчеркнули длимнные ноги.

«Какая красивая! Ну что, кто догадался, какой сегодня день?» — отметила звезда.

Оказалось, что она отмечает годовщину со дня, когда пришла на «Дом-2». как известно, Ольга давно нее его участница, а недавно перестала быть и его ведущей.

«Ровно 17 лет назад вы увидели впервые меня по телевизору. Я пришла вся такая наивная 18-летняя девочка, мечтающая встретить своего принца на белом коне. Сейчас мне 35. И хочу сказать, что ничего не изменилось. Я все такая же наивная и мечтающая о принце», — поделилась артистка.

Она поспешила в ресторан, куда позвала свою подругу Марию Погребняк — жену известного футболиста. Девушка оделась менее празднично в широкие джинсы и белый жакет. Она поздравила Бузову с важной датой.

«К тебе с букетом цветов через весь город бегу. Я знаю, ты меня ждешь», — говорила Ольга.

Эмоции от встречи были только положительные. девушки стали болтать и наслаждаться изысканными блюдами, включая устрицы.

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