«Не могу сдерживать эмоции»: Тарасов запечатлелся с детьми Костенко и дочкой от первого брака

Дмитрий Тарасов известен не только своими достижениями на футбольном поле, но в личной жизни. Большую известность ему принес роман и брак с Ольгой Бузовой. Именно после развода с ним девушка стала строить карьеру певицы. А вот сам футболист спустя год женился на Анастасии Костенко. Влюбленные сыграли свадьбу и обвенчались. Теперь у пары подрастают дочки: двухлетняя Милана и годовалая Ева.

Все это время Дмитрий не виделся с еще одной наследницей. В первом браке с Оксаной Пономаренко у него родилась дочка Ангелины. Однако после расставания у спортсмена стали возникать конфликты с экс-женой, поэтому девочку он не видел. До сих пор у него возникают споры в суде из-за алиментов, которые он то платит нерегулярно, то уменьшает. Однако 15 мая Тарасов сообщил, что увиделся со старшей наследницей. Она побывала у него в гостях.

Спортсмен опубликовал фото, на котором запечатлелся с женой и всеми своими детьми. Все девочки были облачены в пятнистые наряды, даже 11-летняя Ангелина.

«Ребята, я счастлив и не могу сдерживать эмоции: моя дочь снова рядом и я могу ее обнять! Мы прошли через многое: мы только учимся выстраивать отношения все вместе. Это сложный процесс, но мы справимся самостоятельно. Спасибо, что не проходите мимо: пишите, реагируете, но в этом вопросе мы сами решим, как быть. Нам хватит мудрости, любви, желания и сил, чтобы прекратить споры ради счастья всех наших детей. Мы просто хотим приумножать нашу любовь», — заявил Дмитрий.

«Я самый счастливый человек, потому что в какой-то момент у меня образовались две семьи и от этого меньше любви не стало. Все дети обязаны получать внимание от своих родителей и пусть так будет всегда», — присоединилась Костенко.

Поклонники обрадовались такому воссоединению. Многие отметили, что девочка похожа на отца и растет красавицей. Другие восхитились мудростью жены Тарасова, которая тепло отнеслась к чужому ребенку.

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