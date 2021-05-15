«Сбылась мечта Роберта!»: Утяшева в платье-футляре с баской вместе с Волей сводила детей в зоопарк

Ляйсан Утяшева может похвастаться успехами в спорте, так как была художественной гимнасткой. Теперь она строит карьеру телеведущей. Все чаще девушка посещает вечеринки и светские рауты. Более того, в ее гардеробе прибавилось люксовых обновок. Но при всей своей занятости она не забывает о семье. Накануне девушка вместе с мужем Павлом Волей устроила праздник сыну Роберту. Мальчик отметил восьмилетие.

К слову, ранее они также порадовали и дочку Софию, которой уже шесть лет. Если раньше звездные родители скрывали лица наследников, то теперь показали малышей. Поклонники удивились тому, какие они красивые. А 15 мая Утяшева и Воля сводили своих детей в зоопарк. Примечательно, что телеведущая нарядилась. Она предстала в белом платье-футляре с баской. Элегантный наряд подчеркнул ее стройность.

Девушка подержала на руках змею, а также погладила черепаху и сову. Ее наследники тоже смогли близко познакомиться с животными. Мальчик был особенно рад, когда ему в руки дали змею.

«Сбылась мечта Роберта! Роб, ну что? Ты в восторге, Роб? Аккуратно», — приговаривала Ляйсан.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что о таких родителях можно только мечтать. «Парень пошел в папу», «Какой красивый ребенок», «Мама сама элегантность», «Вами можно любоваться», «Вы точно не змея», «Малыш прям рад», «Бесстрашный парень», «Какие уже большие детки», — прокомментировали пост подписчики.

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