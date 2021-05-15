«Наш Сашенька»: Елена Перминова стала мамой в четвертый раз

Елена Перминова является моделью. Она строит карьеру с 16 лет и давно покорила мировые подиумы. При этом девушка стала многодетной мамой. Как и Наталья Водянова, которая девять лет жила в гражданском браке с Анутаном Арно, она уже длительное время счастлива с олигархом Александром Лебедевым, спасшим ее в свое время от тюрьмы. Лишь недавно он попросил руки у избранницы, хоть она и успела подарить ему троих детей. А не так давно модель объявила о четвертой беременности.

Примечательно, что в мае Елена устроила вечеринку в честь будущего малыша, на которой было много звезд, включая Яну Рудковскую. А уже спустя несколько дней девушка отправилась в роддом, где родила своего четвертого ребенка. Первыми кадрами из палаты она поделилась в соцсети. На них она едва не плачет от радости. К слову, на родах присутствовал ее возлюбленный. Перминова показала пяточки малыша и рассекретила его имя.

«Добро пожаловать в этот мир, наш Сашенька. 15.05.2021», — написала модель.

Девушку сразу стали поздравлять с радостным событием друзья и поклонники. «Леночка! Поздравляю вашу чудесную семью! Привет, Саша. Все тебя очень ждали», — отметила журналистка Елена Блиновская. «Ура», — присоединилась дизайнер Наталья Ким. «Поздравляю!!Крепкого здоровья мамочке и малышу», — присоединилась Алсу. Напомним, что у Елены есть 11-летний сын Никита, девятилетний Егор и шестилетняя дочка Арина.

Добавим, что Перминова дружит с Верой Брежневой. Недавно она спросила певицу, когда они снова отдохнут на Мальдивах. Девушка пообещала, что это случится, когда она родит и малыш окрепнет.

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