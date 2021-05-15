Сама элегантность: Орбакайте в платье с открытой линией плеч и рукавами-буфами пришла на съемку

Кристина Орбакайте в скором времени отметит юбилей. Дочке Аллы Пугачевой исполнится 50 лет. Но стоит отметить, что она выглядит очень молодо и следит за своей фигурой. Многие не раз подмечали ее сходство с мамой. Более того, она тоже поет и даже играет в театре. Для нее очень важна семья. Девушка вырастила сыновей Никиту Преснякова и Дени Байсарова. теперь она заботится о дочке Клавдии с мужем Михаилом Земцовым.

Недавно Орбакайте устроила себе путешествие. Она провела несколько дней в Италии, где посещала разные города. Певица успела отметиться в ярких и стильных нарядах. Она облачалась в розовый брючный костюм и платье из белого фатина, а также в трендовые джинсы палаццо. А накануне артистка вернулась в Москву. Первый же вечер она провела на съемках. После фотосессии Кристина дала интервью.

На кадрах она предстала в силуэтном платье мидакси. Изумрудный наряд с открытой линией плеч и рукавами-буфами дополняли алые туфли-лодочки. Волосы девушки были завиты в легкие кудри, а макияж подчеркнул ее глаза. Она элегантно сидела на стуле, закинув ногу на ногу.

Поклонники были очарованы весенним образом артистки. Многие одарили Орбакайте комплиментами. «Какая яркая», «Вот это леди, грация во сем», «Красивое платье, ключицы сводят с ума», «Ножки, лодыжки — очень красиво», «Платье вас так красит», «Какая женщина», «Очень красивая», «Словно цветок», — стали писать пользователи Сети.

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