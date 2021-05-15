«С мамиными глазами и с ямочкой на щечке»: Ляйсан Утяшева показала подросшего сына Павла Воли

Ляйсан Утяшева раньше была художественной гимнасткой, теперь она воплощает свое мастерство в танце. Также девушка строит карьеру телеведущей. Ее главной поддержкой и опорой стал Павел Воля. Они вместе уже восемь лет и воспитывают двоих детей. Не раз юморист признавался со сцены в любви своей жене. Он также любит рассказывать о своих детях. Однако до недавнего времени пара скрывала лица наследников.

Недавно они устроили праздник для дочки Софии, которой исполнилось шесть лет. Комнату украсили воздушными шариками и оставили ей пакеты подарками. Позже именинница смогла устроить с подружками домашнюю вечеринку. Тогда в ролике Утяшева показала лицо крохи. Оказалось, что у нее карие глаза.

А 14 мая супруги также поздравили сына Роберта. В честь восьмилетия он получил множество подарков. Родители также устроили ему сюрприз, украсив комнату.

«Все готово для восьмилетнего мальчика. Завтра будет с утра радоваться очень сильно», — заявила телеведущая.

Более того, Воля прочитал стихи, которые были наложены на трогательное видео. Поклонники смогли увидеть, как менялся мальчик по мере взросления. Если раньше он был рыжим, то потом его волосы стали русыми, как у папы.

«Мой мальчик, тебе сегодня 8 лет. Наш первый… Ты пришел в этот мир с мамиными глазами и с ямочкой на щечке, как у нее… Ангел мой! Собрал меня в кучу, как настоящий мужчина и заставил взрослеть, ты во всем такой!!! Мы можем говорить часами, с тобой так интересно! Можем ходить в походы и строить дома каждые выходные из всех подручных средств», — написала Ляйсан.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие одарили малышей комплиментами. «Какой он у вас красивый», «Ляйсан, какие дети у вас красивые!!! Мы в шоке от красоты!», «Ой наконец то мы его увидели! Какой прекрасный мальчик!!! Мамкин сыночка», «Какие прекрасные и искренние слова. Поздравляю вас и Роберта», «Как хорошо, что у него такие замечательные родители», — прокомментировали пост подписчики.

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