Богиня вечера: Светлана Ходченкова в атласной юбке со шлейфом и кроп-топе вышла в свет

Светлана Ходченкова является заслуженной артисткой РФ. В ее копилке множество фильмов, включая «Годунов, «Домашний арест» и другие картины. Не удивительно, что ее назвали лучшей актрисой десятилетия. Она возглавила рейтинг топ-50 главных актрис России последнего десятилетия. Примечательно, что девушка редко рассказывает о личной жизни. Лишь изредка ее модно увидеть на светских раутах.

Недавно Светлана отдохнула на курорте. А теперь она снова вернулась в Москву. Девушка успела отметиться на премьере нового фильма Александра Молочникова «Скажи ей». Тогда она предстала в кожаной юбке миди с разрезом. А вот 14 мая актриса стала гостьей на благотворительном вечере, организованном в поддержку фонда Константина Хабенского. На этот раз она решила подчеркнуть свой загар.

На публике она появилась в черном кроп-топе с длинными рукавами и атласной юбке со шлейфом цвета персика. Наряд подчеркнул фигуру артистки и позволил ей открыть плоский живот. Гладкая прическа дополнила ее женственный образ. Во время мероприятия она встретила Сергея Бурунова. Светлана сделала с ним серфи.

Поклонники восхитились красотой девушки. Многие отметили, что в 38 лет она выглядит очень молодо. «Летящей походкой, ты вышла из мая», «Сколько изящества, грациозности», «Дива», «Фигура прекрасная», «Прекрасный образ, статуэточка», «Девушка-цветок», — прокомментировали пост подписчики.

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