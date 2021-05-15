«Впереди у меня три операции»: у Алисы Аршавиной выпали волосы во время комы

Андрей Аршавин, как известно, раньше был одним из лучших футболистов и играл за сборную России. Однако потом его карьера стала не такой яркой. Тогда он уже расстался с Юлией Барановской, которая подарила ему троих детей. Спортсмен женился но новой избраннице Алисе Казьминой. И хоть она родила от него дочь Есению, этот союз оказался не прочным. А после расставания со спортсменом девушка столкнулась с проблемами со здоровьем.

Из-за стресса Алиса столкнулась с серьезными проблемами и уже перенесла несколько хирургических вмешательств. Она лишилась своего носа и впала в кому. Однако теперь девушка пытается восстановиться. Мама троих детей находится в больнице. Она испытывает боль и не скрывает, что впереди у нее еще длительный пусть к восстановлению. Поклонники переживают за судьбу экс-жены Аршавина, поэтому она рассказала о своем самочувствии.

«Впереди у меня три операции, ноги перевязывают через день (у нее образовались пролежни, — Прим. ред.). Хожу в специальной обуви, и врачи не могут сказать, когда все будет хорошо. Организм борется с аутоиммунным процессом. Волосы выпали, когда я лежала в коме», — поделилась Алиса с подписчиками.

38-летняя журналистка не делится новыми фото. Она ранее опровергла домыслы общественности, что сделала неудачную пластику носа. По ее словам, она ничего не собиралась менять в своей внешности. Аршавина пояснила, что у нее развился аутоиммунный некроз, но она вовремя попала в руки врачей. Она подчеркнула, что хирурги сделали две сложных операции на голове. Добавим, что ранее девушка жаловалась, что ее детям не на что жить, а также, что мама футболиста пытается выселить из квартиры. Она боится остаться на улице, так как жилье оформлено на маму Андрея.

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