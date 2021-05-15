«Оставаться на голом окладе нет смысла»: коллега Дроздовой назвал причину ее ухода из «Современника»

Бывший актер «Современника» Николай Сахаров назвал истинную причину ухода актрисы Ольги Дроздовой из театра.

По его словам, при новом руководстве звезда уже не получала новых ролей. Следовательно, ни о каких гонорарах речи также не шло.

«Прежние спектакли с ее участием сняты, новых нет, а оставаться на голом окладе для Ольги нет смысла. Насколько я знаю, она любит красивые вещи, дорогие украшения и тратить время на театр, который не приносит ей дохода, не будет». Николай Сахаров

Напомним, что муж Ольга Дроздовой актер Дмитрий Певцов ранее называл причины ухода своей жены из «Современника». По его словам, дело вовсе не в натянутых отношениях с новым руководством. Просто актриса решила больше времени уделять воспитанию своего сына Елисея. Как отмечал Певцов, на данный момент его жена важнее их общему ребенку, нежели театру, которому она отдала 32 года своей жизни, сообщает портал eg.ru.

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