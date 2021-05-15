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«Оставаться на голом окладе нет смысла»: коллега Дроздовой назвал причину ее ухода из «Современника»

Как отметил Николай Сахаров, при новом руководстве актриса не получала ролей.

«Оставаться на голом окладе нет смысла»: коллега Дроздовой назвал причину ее ухода из «Современника»
Ольга Дроздова. Фото: Globallookpress.com

Бывший актер «Современника» Николай Сахаров назвал истинную причину ухода актрисы Ольги Дроздовой из театра.

Ольга Дроздова
Ольга Дроздова. Фото: Globallookpress.com

По его словам, при новом руководстве звезда уже не получала новых ролей. Следовательно, ни о каких гонорарах речи также не шло.

«Прежние спектакли с ее участием сняты, новых нет, а оставаться на голом окладе для Ольги нет смысла. Насколько я знаю, она любит красивые вещи, дорогие украшения и тратить время на театр, который не приносит ей дохода, не будет».

Николай Сахаров

Напомним, что муж Ольга Дроздовой актер Дмитрий Певцов ранее называл причины ухода своей жены из «Современника». По его словам, дело вовсе не в натянутых отношениях с новым руководством. Просто актриса решила больше времени уделять воспитанию своего сына Елисея. Как отмечал Певцов, на данный момент его жена важнее их общему ребенку, нежели театру, которому она отдала 32 года своей жизни, сообщает портал eg.ru.

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