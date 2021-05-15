«В розовой комнате»: Федорова в струящемся платье в пол и жилетке с мехом посетила дом Цыгановой

Оксана Федорова в свое время стала обладательницей титула «Мисс Вселенная». И даже спустя почти 20 лет она для многих остается первой красавицей. Девушка ведет передачи, снимается в фотосессиях и организует светские рауты. При этом она успевает воспитывать двоих детей: Федора и Елизавету. Накануне девушка показала, как наслаждается кофе перед тем, как отвести детей в школу. Она была в кремовом костюме.

Как оказалось, потом Оксана уехала в гости к Виктории Цыгановой. Певица живет в загородном доме с мужем. детей у пары нет. Победительница конкурсов красоты побывала дома у артистки. Она запечатлелась в гостиной, где предстала в струящемся платье цвета молока и черной жилетке с вышивкой и мехом. Наряд в русском стиле подчеркнул ее красоту. Федорова сделала неброский макияж и легкие локоны.

Девушка также успела пообщаться с хозяевами дома, утроила фотосессию, а также провела экскурсию. Позже она переоделась в светлый спортивный костюм, кеды на толстой подошве и пальто с принтом.

«В розовой комнате в доме Цыгановых очень красиво . Все сделано с такой любовью и мастерством . Поработали , провели экскурсию, теперь отдыхаем», — рассказала звезда. «Снимали клип „Причастие“… Все в жизни неслучайно, наша встреча обернулась добрым общением, на одной волне, я пригласила Оксану принять участие в нашем русском бале… проект потихоньку превращается в ярчайшее событие года», — поделилась Виктория.

Поклонники восхитились красотой модели. Также многие отметили, что Цыганова в 57 лет выглядит очень молодо. «Вот вы красавица, Настоящая „Мисс Вселенная“», «Роскошная», «Оксана, у вас голос такой объемный стал», «Жилеточки очень красивые и яркие и очень наверное теплые», «Красота истинно русская», — прокомментировали пост подписчики.

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