«Ты его дрессируешь?»: Гарри Галкин в джинсах оливкового цвета показал своего «нового друга»

Максим Галкин счастлив в браке с Аллой Пугачевой. Они воспитывают детей: семилетних Лизу и Гарри. Малыши в прошлом году пошли в первый класс. Так как они с малых лет изучали языки, а также разные науки, то трудностей у них не возникает. Более того, дети занимаются с мамой игрой на фортепиано. А вот вечерами они часто гуляют с родителями или играют. Так как пришла весна, то юморист все чаще гуляет в саду.

Однако 15 мая Галкин отправился в спортзал. Как известно, а замке, который он построил, есть все для комфортной жизни, даже бассейн. Компанию артисту составил его сына. Однако Гарри сразу обнаружил в комнате жильца. На его руку сел майский жук. Возможно, что насекомое привлек оливковый цвет джинс, в которых был мальчик. Черная футболка с принтом дополняла его образ. Наследник пары обрадовался новому другу.

«Смотрите, Гаррик и майский жук называется видео. О, давай! Ко мне, ко мне, ко мне!» — сказал он. «Ты его дрессируешь?» — уточнил Максим. «Ага», — ответил сын. «Иди, выпускай его», — сказал артист. «Ага, пойду выпущу», — согласился мальчик.

Примечательно, что Лиза и Гарри трепетно относятся к природе. Недавно они посадили новые растения в саду. Дома у них живет померанский шпиц, которого любит Аллы Борисовна. Для собаки даже была организована фотосессия не так давно сыном Примадонны. Но порой дети наслаждаются играми. Этой весной в замке появился домашний гольф. Его уже опробовала Лиза, которая любит не только наряжаться, но учится чему-то новому.

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