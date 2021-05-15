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«Устала держаться всегда холодной и сильной»: Анастасия Решетова рассказала о своем фильме

Бывшая девушка Тимати поблагодарила поклонников за положительные отзывы об ее автобиографии «Мой монолог».

«Устала держаться всегда холодной и сильной»: Анастасия Решетова рассказала о своем фильме
Анастасия Решетова. Фото: Instagram.com/volkonskaya.reshetova

Модель Анастасия Решетова разместила свежее фото в своем аккаунте. Примечательно, что под снимком знаменитость прокомментировала свой новый фильм.

Напомним, на днях вышел фильм о жизни бизнесвумен. По словам самой Решетовой, в ролике отразились настоящие мысли и чувства девушки.

  «Я ожидала отклика, но не настолько большого. Да, я не рассказала и одной сотой своей истории, потому что не стала углублять вас в подробности, да и вряд ли многое уложишь в хронометраж в 47 минут. Честно, просто устала держаться всегда холодной и сильной перед всеми. Есть вещи о которых нужно говорить и тогда станет легче, и рассказчику и слушателю», — прокомментировала Анастасия свои откровения.

Также Решетова показала свой новый модный образ. Молодая мамочка надела для прогулки в Дубае вязаный костюм с силуэтной юбкой, кофтой с глубоким вырезом и кроп-топом лавандового цвета. На голове у знаменитости была трикотажная бандана, а на ногах — белоснежные босоножки с тонким ремешком.

  «Ой, как ей идет головной убор!», «Ты прелестна, красива, умна!!! Лучше всех! Лучше этой Кати Сафаровой! Знай об этом!», «Какая красивая», «Вы лучшая, настоящая, искренняя, любящая и такой сильный внутренний стержень», — поддержали Анастасию ее поклонники.

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