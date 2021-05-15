«Мне не надо давать советы!»: Рудковская ответила после критики о воспитании «директора-Арсюши»

Продюсер Яна Рудковская в Instagram ответила своим подписчикам, которые стали учить ее, как правильно воспитывать младшего сына Арсения. Жена фигуриста Евгения Плющенко опубликовала видеозапись, на кадрах которой держит ребенка за руки и учит ходить.

«Шустрый малый. Наш «директор-Арсюша» осваивает первые шаги. Ему, кстати, скоро восемь месяцев, и он у нас всех контролирует. Ему надо знать все. Кто пришел, кто ушел, кто что съел и кто что сказал. Очень кого-то всем напоминает».

Яна Рудковская

Между тем одна из подписчиц заявила, что так ребенка за руки таскать нельзя. Он может получить вывих.

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«Мне не надо давать советы! У меня это четвертый ребенок! Ок? Если бы я слушала советы, то всем мои дети лежали бы с утра до вечера на диванах с телефонами, спасибо! Зато бы я их не мучала и на них не больно было смотреть», — сказала Рудковская.

Ранее Яну Рудковскую критиковали за то, что она улетела отдыхать, не взяв с собой Арсения. На это звезда заявила, что перелет бы не пошел ему на пользу в таком маленьком возрасте.

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