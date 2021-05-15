Экс-жена Олега Яковлева из «Иванушек» выехала из квартиры покойного

Стало известно, что бывшая жена исполнителя Олега Яковлева — Александра Куцевол — выехала из квартиры артиста в центре Москвы.

Напомним, солист группы «Иванушки International» умер летом 2017 года от остановки сердца. Имущество на сумму 200 миллионов рублей должно было отойти к племяннице Татьяне и актеру Роману Радову. Однако Куцевол не собиралась отдавать квартиру на Дербеневской набережной. Она несколько раз пыталась доказать, что стала законной женой музыканта за границей.

А недавно Александра забрала все вещи и съехала с элитной жилплощади. Куцевол вывезла ставни из красного дерева, предметы искусства и одежду артиста. Об этом рассказывает «СтарХит».

Напомним, для многих друзей и знакомых исполнителя смерть знаменитости стала внезапной. Несмотря на слухи, близкие Яковлева были уверены, что причина кончины Олега не связана с наркотиками.

«Это не наркотики, не думайте. У него были сложности, проблемы со здоровьем, как, наверное, у любого 47-летнего мужчины. Все-таки не мальчик. У него был очень тяжелый гастрольный график с перелетам, с переездами. До того, как он 10 дней назад попал в больницу, у него было большое количество выступлений: в Твери, Москве, Питере», — поделилась с «Комсомольской правдой» после смерти артиста журналистка и пиар-менеджер Евгения Кириченко.

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