«Я была не очень уместна»: Зудина не поняла, зачем ее позвали на программу к Галкину

Актриса заметила, что вообще бы вырезала все, что она сказала в эфире.

Актриса Марина Зудина в Instagram заявила, что очень редко ходит на телевизионные шоу, но не смогла отказать юмористу Максиму Галкину. Вдова Олега Табакова пришла на его программу «Субботний вечер» на Первом канале. Тема выпуска была про песни из семидесятых-девяностых годов прошлого века.

«Решила пойти, так как юность и первые фильмы пришлись на 80-е! И с нежностью вспоминаю это время! По итогу, как мне показалось, среди музыкантов и всех, кто связан с музыкой, я была не очень уместна. И я бы себя вообще вырезала! Может, так и будет по итогу!»

Марина Зудина

По словам Зудиной, после съемки она решила купить костюм, в котором была на программе. Только джинсы взяла на размер поменьше. Как заметила актриса, польза от потраченного времени, безусловно, есть.

Напомним, что не так давно имя Марины Зудиной оказалось в центре скандала. Актриса Елена Проклова на одном из шоу заявила, что ее в пятнадцатилетнем возрасте домогался актер. Имя она не сказала, но все поняли, что речь об Олеге Табакове, последней женой которого была как раз Марина Зудина.

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