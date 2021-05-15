«Перестилали ведь давно – второго сентября»: Гарик Харламов высмеял ремонт московских тротуаров

Шоумен Гарик Харламов в эфире Comedy Club на канале ТНТ высмеял ремонт московских тротуаров. Он представил совместную сценку с лидером группы Little Big Ильей Прусикиным. По сюжету, Харламов собрался на музыкальный песенный «Евровидение» и выбирал, какую композицию ему исполнить перед взыскательной публикой.

«А вот давай спою хит Михаила Шуфутинского «Третье сентября», — сказал он Прусикину.

Вслед за этим Харламов запел: «Я тротуар перестелю, сегодня третье сентября. По всей Москве перестелю, уже ведь третье сентября. Все для комфорта москвичей — перестелить уже пора. Перестилали ведь давно – второго сентября».

После этого Харламов неожиданно подошел к Илье Прусикину и обнял его. «У меня ковид. Вдруг больше не увидимся», — сказал он.

«Я надеюсь, что не увидимся», — подметил Прусикин, который остался недоволен творчеством товарища.

Напомним, что в этом году Россию на песенном конкурсе «Евровидение» представит певица Манижа. Она выступит с песней «Русская женщина». Композиция уже не раз подвергалась критике экспертов.

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