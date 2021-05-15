«Мы на сцене, готовимся»: Сергей Безруков привел маленького сына на репетицию в театр

В последних публикациях личного микроблога актер Сергей Безруков разместил видеоотчеты с работы. Примечательно, что в театре артист появился не один, а с сыном Степаном.

Двухлетний малыш исполнителя главной роли в фильме «Бригада» побегал по театральной сцене, а также отведал фирменные блюда местного буфета.

«Степа, Степа! Мы на сцене, готовимся, да?», — обратился Сергей к сыну.

Мальчик радостно и уверенно чувствовал себя на большой сцене. Малыш улыбался на камеру, а потом рассказал папе о своих гастрономических экспериментах.

«Что ты ел? Котлету? В буфете ел котлету?», — поинтересовался Сергей у мальчика.

Поклонники Безрукова остались в восторге от репортажа отца маленького Степы:

«Вот он главный человек, Степан Сергеевич», «Сергей, когда вы с детками, просто хочется любоваться вашей невидимой на взгляд, внутренней связью с ними», «Постепенно приучаете к сцене! Может будущий актер растет», «Лучший папа!!! Удачи Вам, Сергей Витальевич».

Напомним, Степа родился 24 ноября 2018 года. До этого, 4 июля 2016 года у актеров Сергея Безрукова и Анны Матисон появилась на свет дочь Мария.

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