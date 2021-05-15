«С днем рождения, Жанночка»: Гарик Мартиросян нежно поздравил жену с 45-летием

Юморист Гарик Мартиросян в Instagram нежно поздравил свою жену Жанну с днем рождения. Супруге комика 15 мая исполнилось 45 лет. Он поделился снимком любимой женщины, а также разместил 45 сердечек под ее фотографией.

«С днем рождения, Жанночка. Внимательный человек, подсчитав количество сердечек, сразу поймет, сколько лет сегодня исполняется Жанне». Гарик Мартиросян

«С днем рождения, Жанночка. Желаем вам крепкого здоровья и счастья», «Невероятно красивая у вас жена. Счастья вам и удачи», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Гарик Мартиросян и Жанна Левина познакомились в 1997 году во время КВН в Сочи. У них практически сразу вспыхнул бурный роман. Через год в 1998 году они сыграли свадьбу. У пары двое детей. Дочь Жасмин родилась в 2004 году, а сын Даниэль появился на свет спустя пять лет. Добавим, что все свое свободное время Гарик Мартиросян старается проводить с семьей.

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