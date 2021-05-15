«Для меня это был шок»: Анастасия Решетова призналась, как отреагировала на появление Тимати в «Холостяке»

Бывшая девушка шоумена Тимати — Анастасия Решетова — не поняла, почему ее экс-возлюбленный стал участником шоу «Холостяк» сразу после их расставания.

Телеведущая никому не рассказывала о своих переживаниях, но ее шокировал поступок Тимура Юнусова.

«Мы расстались, прошло немного времени, и в Интернете появились слухи, что Тимур — новый холостяк. Как так? Я даже представить себе этого не могла. Какой-то сюрреализм! В итоге он подтверждает это в нашей личной беседе. Для меня это был шок. Не знаю, зачем он это сделал», — рассказала Решетова в фильме-автобиографии «Мой монолог».

Напомним, осенью прошлого года пара рассталась. Об этом Решетова рассказала в своем микроблоге. Девушка не стала упоминать причины разрыва отношений с бывшим владельцем музыкального лейбла Blackstar.

Анастасия не раскрывает имен своих поклонников и посвящает свободное время только друзьям и сыну Ратмиру. А шоу «Холостяк» с участием Тимати Анастасия больше не смотрит.

«Он подходит к экрану, узнает его и говорит: «Папа». При этом у ребенка недоумевающий взгляд… Вы же знаете, что для меня значит мой сын. Шоу сразу стало мне неприятно. Дело не в том, что он с разными женщинами там, а в том, что это видит мой сын. Когда-то он посмотрит это, но в более осознанном возрасте», — резюмировала Анастасия.

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