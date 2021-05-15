«Откуда он знает что-либо про мою личную жизнь?»: Барановская ответила на обидные слова Аршавина

По словам телеведущей, она сомневается, что бывший гражданский супруг спит под ее кроватью.

Телеведущая Юлия Барановская не оставила без внимания обидные, как она посчитала, слова футболиста Андрея Аршавина в свой адрес. Ранее он заявил, что бывшей гражданской жене после их расставания «трудно найти кого-то лучше».

«Откуда он знает что-либо про мою личную жизнь? Следит за мной или спит под моей кроватью? Подглядывает в окна? Или это просто его сокровенное желание и фантазия, что я одинока?»

Юлия Барановская

Напомним, что Юлия Барановская – многодетная мать. От Андрея Аршавина у нее трое детей. При этом замужем за футболистом она официально не была ни дня, сообщает «Комсомольская правда».

Недавно Андрей Аршавин в интервью признавался, что изменял Юлии Барановской с журналисткой Алисой Казьминой. Именно с ней он стал жить после расставания с телеведущей. Они даже сыграли свадьбу, но через несколько лет расстались. Казьмина подарила Аршавину дочь Есению. Кстати, именно фотография младшей наследницы, как говорил Аршавин, стоит у него на заставке телефона.

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