«Я не в отношениях»: Айза Долматова поделилась подробностями личной жизни

Телеведущая Айза Долматова призналась, что не стремится наладить личную жизнь. После расставания с певцом Олегом Майами артистка желает побыть одной.

В одной из последних публикаций на личной странице мама двоих сыновей рассказала, что не планирует знакомиться с мужчинами или ходить на свидания в ближайшее время. Бизнесвумен осознала, что хочет посвятить себя работе и творчеству.

«Я не в отношениях! Я не планирую тонуть в любви! Я свободная с детьми. Я хочу побыть одна! Хочу познакомиться с собой! Я пишу книгу и выбрала путь сохранения сексуальной энергии. Я полна идей, планов, проектов и мечт! И если вам не нравится мое лицо, мои мысли, мои видео и фото! Я безумно прошу вас оставить свое мнение при себе!», — отметила Айза.

Также Долматова добавила, что многие считают ее психически нездоровым человеком. Айза попросила хейтеров не лезть в ее жизнь, она довольна тем, что с ней происходит. Создательница личного бренда одежды поделилась обратной стороной популярности:

« Когда тебя настигает любого рода узнаваемость, ты всегда закован в определенный образ. Этот образ является некой клеткой, которой тебя наделяет аудитория. Наверное, поэтому мне и не очень нравится медийность. Ты не имеешь права на перемены, ошибки, эксперименты, слезы, свободу и многое другое, что присуще любому человеку в этом мире».

Смотрите также: