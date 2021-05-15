«Нам изменяют, нас предают и обманывают»: Татьяна Лазарева заговорила о неверности и лжи

По словам телеведущей, все люди с этим сталкиваются в жизни.

Телеведущая Татьяна Лазарева в Instagram заговорила об изменах со стороны близких людей. По ее мнению, с этим в течение жизни сталкиваются все.

«Измена. Неверность. Предательство. Обман. Кто с этим не сталкивался в жизни? Нет таких. Нам изменяют, нас предают и обманывают. Или это делаем мы. А еще бывает, что с нами изменяют, и мы вроде не при делах, но все равно становимся соучастником неверности и лжи». Татьяна Лазарева

Как отметила Татьяна Лазарева, раскрытый обман заканчивается, как правило, болью и травмой для второй половинки, что, конечно, очень печально. Потом приходится долго лечить раны. Кому-то и жизни для этого мало.

Напомним, что последние годы Татьяна Лазарева живет отдельно от своего мужа телеведущего Михаила Шаца. Звезда поселилась с дочкой Тоней в Испании, а супруг обитает в Москве. В окружении Лазаревой поговаривают, что с любимым она давно рассталась.

Ранее она отмечала, что проживает сейчас новую жизнь и места для мужа в ней нет. Также стоит отметить, что Лазарева в последние годы ведет крайне закрытый образ жизни и мало с кем из бывших коллег поддерживает дружеские отношения.

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