«Там образ русской женщины был раскрыт по полной»: Воля — о композиции Лазарева на «Евровидении»

Как отметил шоумен, никто не помнит песни, которые исполняют на этом конкурсе.

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ подшутил над музыкантом Сергеем Лазаревым, который дважды штурмовал «Евровидение», но первое место так и не выиграл.

«Я понимаю, что никто не помнит исполнителей. Да бог с ними. Даже песни никто не помнит. Помните песню, которая выиграла последнее «Евровидение». Нет, нет. Зал адекватных людей и одна подсвистела в конце».

Павел Воля

Далее шоумен вдруг прошелся по личности музыканта Сергея Лазарева. «Любую песню на «Евровидении» вспомните. Никто не помнит. Песня Лазарева вспомните. Не вспомнит никто. Просто песню Лазарева любую вспомните. Никто не помнит, никто. Кстати, вот к Лазареву не было претензий. Понятно. Там образ русской женщины был раскрыт по полной. Нет никаких вопросов. Ребят, что мы носимся с этим «Евровидением». Все же будет, как всегда. Страны, которые дружат, поставят друг другу хорошие баллы. Даже если никто от России не поедет, то Белоруссия все равно поставит нам высший бал. Все знают, что Белоруссия поставит нам 12, мы им поставим газ», — заявил Воля.

Напомним, что Сергей Лазарев выступал на «Евровидении» от России в 2016 и 2019 году. Оба раза он становился третьим.

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