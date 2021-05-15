Под цвет костюма: 53-летняя Валерия вышла в свет с розовыми тенями на веках

Певица часто выбирает яркие наряды и не менее скромный макияж.

Знаменитая артистка Валерия этой весной отметила 53-й день рождения. К этому возрасту звезда подошла в новом для себя статусе – стала бабушкой, которой ее сделал младший сын Арсений Шульгин. Но назвать певицу пожилой женщиной не повернется язык даже у хейтеров, потому что знаменитость очень следит за своей фигурой, внешностью и стилем.

Молодо выглядеть красавице Валерии помогает молодежный стиль в одежде. Кроме того, звезда грамотно подбирает макияж, который также скидывает несколько лет с лица звезды.

На этот раз жена Иосифа Пригожина вышла в свет в мерцающем фиолетово-розовыми пайетками пайетками брючном костюме, а к нему сделала яркий макияж, выбрав розовые тени для век.

«Это редкость, когда розовые тона идут блондинкам», «Очень красивый макияж!», «Нежность!», «Всегда успеваете быть красивой!», «Ну красивая же!!», «Вам идут розовые оттенки теней», «Глаза прекрасные», «Очень красивый образ!», «Какие глаза!», — оценили макияж певицы фолловеры.

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