«Когда изба горит — такая баба вылетает»: Воля предложил заменить на «Евровидении» Манижу на Кадышеву

Резидент Comedy Club Павел Воля в эфире своего шоу на канале ТНТ предложил заменить на «Евровидении» певицу Манижу на Надежду Кадышеву.

«Я наткнулся на новость, что песня Манижи не понравилась Матвиенко. Подумал, что он опытный продюсер и к его мнению надо прислушаться. Рыжий же из «Иванушек» как-то нашептал на квартиру в Москве. А потом понял, что речь идет о спикере Совета Федерации Валентине Матвиенко. Подумал, что оказывается они там Манижу слушают. Они разнесли в пух и прах ее песню. Там якобы нет смысла». Павел Воля

Как отметил Воля, он согласен, что смысла в композиции действительно мало. «Это не «Бурановские бабушки». Там у них смысла ворох, философия, образы. Совет Федерации запросил, как проводилось голосование и отбор. Молодцы. С другими голосованиями мы разобрались. Я думаю, что на «Евровидение» надо отправлять Надежду Кадышеву. Ну, посмотрите. Она готова для «Евровидения». Вот тут образ русской женщины. Ей 60 лет. Все же женщины за 60 в России так выглядят. Когда изба горит, такая вот баба вылетает. Именно такие женщины идут из магазина по вечерам с пакетами», — сказал Воля.

Напомним, что песня Манижи «Русская женщина» уже не раз подвергалась критике. Многие считают, что с этой композицией у нее нет шансов на победу.

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